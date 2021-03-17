خاص.. الترجي: الفريق أظهر جاهزية بدنية أمام الزمالك.. واللقب لا يزال بعيدا

تحدث حسام الدين بوبكر عضو اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن تفوق فريقه على الزمالك بهدف دون رد في مباراة الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وضمن الترجي تأهله لربع نهائي البطولة الإفريقية بعدما فاز على الزمالك في ستاد القاهرة، وبات في رصيده 10 نقاط بصدارة المجموعة.





وقال بوبكر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":«كانت نتيجة إيجابية للغاية خصوصا إنه في ظرف 11 يوما لعب الترجي 4 مباريات كان الزمالك طرفا في اثنين منها».









وأضاف بوبكر :«الفريق أظهرت جاهزية بدنية عالية تعطية راحة في اللعب وتطبيق الخطط».





وعن حظوظ الترجي في الفوز باللقب الإفريقي قال:« مشوار اللقب لا يزال بعيدا وسياخذ الترجي كل مباراة على حده والفوز باللقب يجب أن يكون الفريق جاهزا لكل الاحتمالات فلا خيارات سوى الإعداد جيدا لكل الفرق المنافسة».





وتوج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال 4 مرات آخرها كانت في 2019 على حساب الوداد المغربي.



