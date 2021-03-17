تحرك برلماني عاجل بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.. نواب: تمثل أولوية بالغة للمواطن البسيط.. وحذف الفئات غير المستحقة حق الدولة.. ومطالب بإعادة النظر في توزيعها

نائبة بـ" الشيوخ" : الحذف العشوائي ببطاقات التموين يأتي نتيجة عدم تغيير سياسة الدعم لعقود طويلة

نائب: توجيهات القيادة السياسية الحالية تصب في صالح المواطن المصري البسيط

برلمانية: حذف الفئات غير المستحقة للدعم ببطاقات التموين حق شرعي للدولة









تقدمت النائبة هالة أبو سعد، وكيل أول لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، الثلاثاء.





ولاقى هذا المطلب تأييدًا كبيرًا من قبل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحين أهمية هذا الدعم للمواطن البسيط، كونه يمثل أولوية بالغة له ، حيث أصبح الشغل الشاغل للمواطن المصري هو الحصول على الخدمات والمستحقات المدعمة، التى توفرها الدولة له، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة والعمل على حلها فى أسرع وقت.





فى البداية أيدت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، طلب الإحاطة ، و الذي تقدمت به النائبة هالة أبو سعد وكيل أول لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، قائلة:" الحذف العشوائي من بطاقات التموين يأتي نتيجة أن سياسة الدعم لم تتغير منذ عقود طويلة ، فلابد من إعادة النظر فى طريقة تقديم الدعم ، لضمان وصوله للمستحقين ".





وأكدت" النقاش" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن تطوير بطاقات التموين، والبحث عن الفئات الأكثر احتياجًا لها ، أمر في غاية الأهمية ، لافتة إلى أن هناك فئات كثيرة من المواطنين يتحصلون على الدعم دون استحقاق، و أخرى ممن يستحقون الدعم و لا يحصلون عليه، معقبة:" المسألة هنا تتطلب إعادة تدوير وتنظيم للهيكلة ، فى المقام الأول، ومن ثم وضع حلول جذرية لمشكلة الحذف العشوائي ، بما لا يحدث ضررا للمواطنين ، ولضمان القضاء على العشوائية وتوصيل الدعم لمستحقيه".





من جانبه أثنى النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة هالة أبو سعد وكيل أول لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، لافتًا إلى أن الحذف العشوائي الذي تم من قبل وزارة التموين، لابد من الوقوف عليه ، وإيجاد روشتة علاج في أسرع وقت.

و أكد " جاد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن كل توجيهات القيادة السياسية في وقتنا الحالى تصب في صالح المواطن المصري البسيط، وذلك للتخفيف عن كاهلهم ، والعمل لصالحهم، الأمر الذي يعكس مدى متابعة الرئيس لكل أجهزة الدولة ، فى ما يؤرق المواطنين ، معقبًا:" كل قرار اتخذه الرئيس يؤكد مدى انحيازه الدائم لصالح المواطن البسيط، ولا يألوا جهدا في توفير حياة كريمة وآدمية للمواطن، وذلك في سبيل حصوله على الخدمات والمرافق بشكل ميسر و بسيط ، و بعد كل هذه الجهود ، وبإهمال بسيط عن طريق الخطأ يحذف بطريقة عشوائية من بطاقات التموين ، فده بينمي شعور سيء للمواطن تجاه المنظومة، ولابد من تصحيحه ".





ووجه عضو مجلس الشيوخ التحية البالغة للنائبة هالة أبو سعد وكيل أول لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وذلك لتقدمها بهذا الطلب ، والذي يمثل أولوية بالغة في حياة المواطن البسيط، ولابد من الوقوف عليه ، وإيجاد حلول فعالة وجذرية لهذه المشكلة، معقبًا:" المواطن البسيط يهمه في المقام الأول توفير الخدمات، لاسيما احتياجاته اليومية".





وفى نفس السياق أشادت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب ، بما كشف وزير التموين، بإصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، على رأسها الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط، مشيدة بجهود القيادة السياسية ، والممثلة في حكوماتها و وزارتها، بإنحيازها للمواطن البسيط، والفئات الأولى بالرعاية ، وحرصها الدؤوب ، ومواصلة السعى لتوفير حياة آدمية تليق وكرامة المواطن المصري.





و قالت " عجمي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الحالات التى تم حذفها وهي مستحقة للدعم ، من الوارد أن تكون قد حذفت عن طريق الخطأ، وعلى أصحابها أن يتقدموا بتظلم،لفحصه جيدًا ، وسيتم تصحيح هذا الخطأ ، وإعادة الدعم مرة أخرى حال ثبوته بأحقية حصول المواطن عليه، ، أما عن حذف الحالات غير المستحقة لهذا الدعم فهذا حق شرعي للدولة.





وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتي لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.

و كشف وزير التموين، عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.





وعقب وزير التموين، بالتأكيد علي أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.