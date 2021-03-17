محافظ أسيوط يشيد بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء الوحدات الصحية والمدارس

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه اللواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .





وحضر اللقاء المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط .





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واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – المدارس الجديدة التى تم انشائها والبالغ عددها 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصل دراسي بتكلفة اجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه.





وأشار الى ان إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الابنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصل دراسي بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه .





كما أشار محافظ أسيوط الى خطة المحافظة التى تم تنفيذها لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص حيث تم فتح 29 قاعة رياض أطفال بـ 17 مدرسة في 10 مراكز وتم فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد الابتدائية وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين لغات جارى انشاؤهما ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية وسيتم نقل الطلاب إليهما.





وأضاف أنه تمت الموافقة على فتح قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة كما تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي يجرى انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 / 2022.





وأشاد محافظ أسيوط بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة ومنطقة هيئة الابنية التعليمة بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، وجهودهما المبذولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية بالاضافة الى جهود الهيئة الملموسة فى انشاء 27 وحدة صحية ما بين احلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة اجمالية بلغت 141 مليون جنيه والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان ووفقا لشروط ومعايير الجودة.





وأوضح المحافظ أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى بالاضافة الى تنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى بعدد 7 مراكز بالمحافظة.





وأكد رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها والوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس خلال الإجازة الصيفية.



