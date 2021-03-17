محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي

واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد جولته الميدانية والتفقدية لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء بعدد من المشروعات الجارى العمل بها، حيث قام المحافظ بمتابعة تطورات العمل بمنفذ الحى الإماراتي فى موقعه الجديد ،رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات أمن الموانئ والمرور والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب .









وأعلن محافظ بورسعيد عن أن معدلات التنفيذ وصلت لـ ٩٥% من الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد استعدادا لتشغيله، لافتا الى أن الأعمال الجارية بالمنفذ تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين .







