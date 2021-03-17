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محافظات

محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:38 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد جولته الميدانية والتفقدية لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء بعدد من المشروعات الجارى العمل بها، حيث قام المحافظ بمتابعة  تطورات العمل بمنفذ الحى الإماراتي فى موقعه الجديد ،رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات أمن الموانئ والمرور والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب .


وأعلن محافظ بورسعيد عن أن معدلات التنفيذ وصلت لـ ٩٥% من الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد استعدادا لتشغيله، لافتا الى أن الأعمال الجارية بالمنفذ  تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين .


واستعرض المحافظ كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى ، مشيدا بمعدلات التنفيذ ، حيث أكد محافظ بورسعيد ان نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة ، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد ، موضحا  أن المنفذ فى موقعه الجديد تم  تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل ، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو ، وجار قريبا بدء تشغيل المنفذ .
محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد : إنجاز 95% من أعمال إنشاء منفذ الحي الإماراتي
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