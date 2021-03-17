"مصر الخير" تطلق أكبر هدية إنسانية لعودة الفرحة لبيوت الأمهات الغارمات

أطلقت مؤسسة مصر الخير، أكبر هدية لعودة الفرحة لبيوت الأمهات الغارمات، بإطلاق سهم الفرحة لفك كرب الغارمين، بـ ٥٠٠ جنيه، في إطار حرصها على إرضاء المتبرعين، ومساعدة المستحقين.





وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين، بمؤسسة مصر الخير، إن الراغبين في تقديم صدقة جارية يستطيعون شراء هذا السهم، كعمل خير يذهب أجره لأحد المتوفين، ويمكن أيضا تقديمه كهدية في عيد الأم، يهب بها ثوابه لأمه، وفي نفس الوقت يساعد المتبرع بمساهمته بهذا السهم في فك كرب الأمهات الغارمات، فيسعد أسرتهم بعودتهم لهم خلال الأيام المقبلة، لتقضي معهم عيد الأم، وشهر رمضان الكريم، وعيد الفطر.









و أضافت مدير برنامج الغارمين، إن البرنامج يطلق سهم لأول مرة بقيمة ٥٠٠ جنيه يمثل جزءا من دين الغارمين حتي يستطيع الجميع التكاتف الاجتماعي في سداد ديون الغارمين والغارمات من خلال المشاركة والتي تعد مصرفا من مصارف الزكاة ، ويمكن لأى شخص أو أكثر أو أى جهة تريد التبرع شراء أكثر من سهم سيقوم بعمل حزمة اجتماعية شاملة لأسر الغارمين تبدأ بسداد الديون وفك الكرب، ثم المساعدات الإنسانية وأيضا التمكين الاقتصادي من خلال توفير عمل مناسب لتلك الأسر .







