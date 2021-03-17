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تعليم

انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بمشاركة 69 طالبا ببورسعيد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:16 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو لطلاب المرحلة الإعدادية المقامة بصالة عادل خير الله للألعاب الرياضية والتى تستمر لمدة يوم واحد.


وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يشارك بعدد ٦٩ طالبا وطالبة فى هذه التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية المقامة تحت رعاية مستشار التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منهم ٥١ طالبا و ١٨ طالبة مقيدين فى ٣٣ مدرسة بالمرحلة الإعدادية.


وأضاف باهى أن هذه التصفيات تقام وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وبمعاونة لجنة تحكيم من الاتحاد العام للتايكوندو لضمان نزاهة النتائج تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية بالمحافظة متمنيا التوفيق لكل الطلاب المشاركين.


وحضر هذه الفعالية إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و نصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية والخدمات و لطفى عمر موجه عام التربية الرياضية والطاقم التوجيهى المعاون له.


انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بمشاركة 69 طالبا ببورسعيد
انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بمشاركة 69 طالبا ببورسعيد
انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بمشاركة 69 طالبا ببورسعيد
انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بمشاركة 69 طالبا ببورسعيد
انطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية بمشاركة 69 طالبا ببورسعيد
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