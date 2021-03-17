"بيت التطوع".. صندوق مكافحة الإدمان يفتتح مقرا جديدا بجامعة سوهاج لتوعية الطلاب

افتتح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "بيت التطوع" بجامعة سوهاج كمقر للصندوق بالجامعة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات حيث يعد ذلك رابع مقر للصندوق بالجامعات المصرية ،حيث سبق وتم إنشاء "بيوت التطوع" فى جامعات " القاهرة وحلوان والزقازيق" ،وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا.





ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة سوهاج توعية ما يقرب من 55 ألف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من 1000 شاب متطوع لينضمو كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها حتى الآن إلي ما يقرب من 30 شاب وفتاة في كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ،بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مقر الصندوق يستقبل طلاب كليات جامعة سوهاج طوال العام الدراسى لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة



