طريقة عمل القرص بوصفات جديدة.. أبرزها بالعيش البايت

تعد القرص من أكثر الوجبات الجانبية المتداولة بشكل واسع فهى وجبة خفيفة ومغذية ومشبعة ويمكن تناولها فى أى وقت ومكان ، نقدم لكم طريقة عمل قرص بوصفات جديدة ومتنوعة لنخبة من الطهاة.





الطريقة الأولى

للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير قرص بالعيش البايت

5 كوب خبز بايت

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب سمنة

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب لبن

نصف كوب قشطة بلدي

2 ملعقة كبيرة شمر حبوب

2 ملعقة كبيرة ينسون حبوب

1 باكو بيكنج بودر

2 كوب دقيق





طريقة تحضير قرص بالخبز البايت

* يخلط في العجان المكونات و يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة





* تغطى العجينة وتترك لتتخمر ثم تفرد بالنشابة وتقطع دوائر يدهن الوجه بالزيت توضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج .





الطريقة الثانية

مقادير قرص بالجبنة والطماطم

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة سمنة

عصير طماطم مصفى للعجن

ملعقة كبيرة حبة البركة

جبنة بيضاء الحشو





طريقة تحضير قرص بالجبنة والطماطم

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح وحبة البركة و يضاف الزيت ثم السمنة ويقلب الخليط





* يضاف عصير الطماطم ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمرو تقطع العجينة كرات وسط





* تحشى كرات العجينة بالجبنة وتبطط فى شكل قرص ثم ترص فى صينية ويفضل أن تترك لتتخمر مرة أخرى يمكن أن يوضع على الوجه شريحة طماطم توضع فى الفرن حتى تمام النضج





الطريقة الثالثة

للشيف شربيني

مقادير قرص السبانخ والجبنة

3 كوب دقيق

1 كوب رايب

ربع كوب سمنة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملح سكر

عصير سبانخ

للعجن

جبنة بيضاء

حبة البركة

لبن





طريقة عمل قرص السبانخ والجبنة

* اضربى السبانخ مع القليل من الماء ثم اخلطى الدقيق والرايب والسمنة ثم ضيفى الخميرة والسكر والملح في العجان





* اعجنى بعصير السبانخ وقلبى حتى تحصلي على عجينة ثم شكلى العجينة لكرات صغيرة واتركيها لتختمر واحشى الكرات بالجبنة





* بططي الكرات ورصيها فى صينية واتركيها لتختمر مرة أخرى ثم ادهنى الوجه باللبن ورشيه بحبة البركة



