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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:49 م
تطوير شارع عبد الرحمن
تطوير شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى
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كتب محمد الغزاوى
تابع اللواء عادل الغضبان أعمال التطوير الجارية بمحيط شارع عبد الرحمن شكرى التى تبدأ من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركة الهندسية المنفذة لأعمال التطوير .

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ التى شهدها الشارع ، مؤكدا أن شارع عبد الرحمن شكرى يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بالتوازى مع العديد من الشوارع الأخرى التى يتم رصفها بالمحافظة فى إطار خطة متكاملة للتطوير والتنمية والتجميل تشهدها بورسعيد حاليا. مشددا على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية نظرا لأهمية الشارع باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة ، مؤكدا على أهمية عناصر التجميل والإضاءة بالشارع .

وأوضح المحافظ ان حى الضواحى يشهد معدلات كبيرة من التنمية والتطوير فى مختلف المجالات ، وأن مشروع تطوير الطرق ذات النصيب الأكبر ويتم تطوير  المحاور الرئيسية والفرعية بالحى بالإضافة لرفع كفاءة الشوارع الداخلية فى مختلف المناطق السكنية ، مما يمثل طفرة  فى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى لم يشهدها حى الضواحى من قبل.
محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي
محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي
محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي
محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي
محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي
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