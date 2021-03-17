محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة

استكمل محافظ بورسعيد جولاته الميدانية اليوم الأربعاء بتفقد الأعمال الجارية بشارع الأمين ومحيط قصر ثقافة بورسعيد بحى المناخ .





رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ و المهندسين القائمين على أعمال التطوير بشارع الأمين ، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد .





وأشاد المحافظ بالمعدلات التنفيذية لأعمال التطوير بالشارع الذى يعد من أهم الشوارع بحب العرب نظرا لربطه العديد من الأحياء ، مؤكدا أن خجة تطوير شارع الأمين ومحيط قصر الثقافة كانت من أهم خطط التطوير بالمحافظة ، حتى تخدم المشروعات السكنية الجديدة التى يشهدها شارع الأمين حاليا وتوفر السيولة المرورية و سهولة الحركة للمواطنين .



