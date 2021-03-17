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محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استكمل محافظ بورسعيد جولاته الميدانية اليوم الأربعاء بتفقد الأعمال الجارية بشارع الأمين ومحيط قصر ثقافة بورسعيد بحى المناخ  .

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  والدكتور منصور  بكري رئيس حي المناخ و المهندسين القائمين على أعمال التطوير بشارع الأمين ، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد .

وأشاد المحافظ بالمعدلات التنفيذية لأعمال التطوير بالشارع  الذى يعد من أهم الشوارع بحب العرب نظرا لربطه العديد من الأحياء ، مؤكدا أن خجة تطوير شارع الأمين ومحيط قصر الثقافة كانت من أهم خطط التطوير بالمحافظة ، حتى تخدم المشروعات السكنية الجديدة التى يشهدها شارع الأمين حاليا وتوفر السيولة المرورية و سهولة الحركة للمواطنين .

واستمع المحافظ لكل التفاصيل المتعلقة بأعمال رفع كفاءة شارع الأمين ومحيط قصر الثقافة من المهندسين المسؤولين ، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال نظرا لأهمية الشارع كمحور مرورى فى منتصف المدينة. لافتا أن الشارع سيشهد رصف على أعلى درجة من الكفاءة وأعمال تجميل وإضاءة تساهم فى الارتقاء بالمنطقة بأكملها وتطويرها .
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بشارع الأمين ومحيط قصر الثقافة
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