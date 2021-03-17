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محافظات

سامي علام : إصلاح كسر ماسورة المياه أمام مدرسة مصطفى لطفى في شبرا الخيمة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:01 م
إصلاح كسر ماسورة
إصلاح كسر ماسورة المياه أمام مدرسة مصطفى لطفى في شبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن الانتهاء من إصلاح ماسورة مكسورة بالحديقة المتواجدة أمام مدرسة مصطفى لطفي، بالإضافة إلى رفع المخلفات بالمنطقة.
وأشار رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى أنه فور ورود شكوى من الأهالى بقطع المياه بسبب كسر في ماسورة المياه المذكورة، تم التنسيق مع شركة المياه وتم على الفور إصلاح الكسر، منوهاً إلى أن مياه الشرب عادت إلى طبيعتها.

كان أهالى حي غرب شبرا الخيمة ، قد اشتكوا بكسر بماسورة مياه أمام مدرسة مصطفى لطفي، ما تسبب في غرق بالمنطقة، وطالبوا المسئولين بضرورة إصلاحها.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات القومية المهمة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى في المنطقة بالكامل.

واشار الهجان، إلى أن المشروع تتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه ، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.

وحضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والسكرتير العام ، ومدير المنطقة الجغرافية وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديريات الطرق ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.

وكلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.
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