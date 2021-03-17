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شركة روسية تصمم روبوتات تحمل وجوها بشرية .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:47 م
روباتات
روباتات
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داليا أحمد

عرضت قناة العربية ،تقريرًا عن شركة روبوتات روسية ابتكرت وسيلة جديدة لإضفاء طابع جمالي علي منتجاتها ،عبر تصميم وجوه تشبه الوجوه البشرية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

و اضاف "بيوترتشيجودايف" ،باحث و مطور في الشركة ، أنه من أجل إدخال جماليات النحت و الفن في هذا السوق سريع التطور للروبوتات البشرية يجب دمجها مع المعرفة الرقمية والتقنية لتحقيق قفزة نوعية فى هذا المجال .

وتابع التقرير، أن التقنية الجديدة شهدت إقبالا كبيرا من الجامعات ومؤسسات حكومية فى روسيا والولايات المتحدة، ما دفع الشركة للتخطيط لإنتاج جلد يغطى أجزاء أخرى من هيكل الروبوت مثل الأذرع والجذع.

ونوه "بيوترتشيجودايف"، إلى أنهم يخططون لإنتاح كميات كبيرة من هذه التقنيات بحلول نهاية العام ومن المفترض أن تغطى الجسم بأكمله ليس فقط الرأس.
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