أبطال ريسايكل في جولة لزيارة معالم مدينتي بورسعيد وبورفؤاد

استقبل اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد اليوم الأربعاء فرقة مسرح الطليعة لزيارة مدينة بورفؤاد على هامش مشاركة الفرقة في فعاليات اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 .





هذا و تم إعداد جولة سياحية لزيارة معالم المدينة المتمثلة في استقلال المعدية والتقاط الصور التذكارية داخل المجرى الملاحي وسط طيور النورس وزيارة المجمع الإسلامي وميدان الملك فؤاد وزيارة السوق الحضاري و زيارة فيلل هيئة قناة السويس التي صممت علي الطراز الفرنسي القديم و فيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

كما شهدت الجولة تفقد فيلا أوجيني والتجول في عدد من الشوارع المليئة بالمسطحات الخضراء في ظل الأجواء الرائعة التي تتميز بها المدينة خلال تلك الفترة من العام .





وفى ختام الجولة زارت الفرقة جبال الملح بشركة المكس للملاحات والتقاط الصور التذكارية الرائعة هذا بالإضافة إلى التطوير الذي شهدته المدينة في الشوارع والميادين جعلها مقصدًا ومحط أنظار للعديد من الزائرين كما صرح سيادته بأن مدينة بورفؤاد أصبحت في مقدمة خطط الزيارات والرحلات علي مستوي الجمهورية لما تتمتع به من إمكانات جمالية وجوٍ رائع .





وفي السياق ذاته بدأ عرض «ريسايكل» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التي يشرف عليها المخرج عادل حسان، جولته ببورسعيد والتي تعرض على مسرح قصر الثقافة ببورسعيد في تمام السابعة مساء بالمجان.





يأتي ذلك ضمن خطة مشروع المواجهة برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ، والتي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.





العرض المسرحي "ريسايكل" افتتح رسميًا في أكتوبر الماضي على مسرح الطليعة، وهو من إنتاج ورشة الإرتجال بالمسرح والتي أقيمت قبل فترة جائحة كورونا، ولمدة أربعة أشهر، ودرب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الإحترازية.





ويناقش العرض متناقضات المجتمع في قالب كوميدي ويتناول من خلال مجموعة من الاسكتشات فكرة إمكانية إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى.