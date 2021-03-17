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فن

فيديو.. عصام فارس: أنا بمثل بلدي في هوليوود.. ومفتقد مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:42 م
عصام فارس في ضيافة
عصام فارس في ضيافة صدى البلد
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نجلاء سليمان

تحدث الممثل العالمي عصام فارس، عن مشواره التمثيلي في هوليوود، ومشاركته في تجارب آداء مؤخرا في أدوار تابعة لشركتي مارفل وديزني.

ووصف عصام فارس في ندوة بموقع صدى البلد، وضع تجارب الآداء في أمريكا، وأنا الشركات الكبيرة تختار بدقة شديدة وبعد تجربة والتأكد من إجادته للدور.

وأكد عصام فارس على أنه يرغب في التمثيل في بلده وأمريكا في نفس الوقت، قائلا:" أنا مفتقد وجودي في مصراللي اتحرمت منها 10سنين".

وأضاف:" قررت أثناء وجودي هنا أشتغل في الحاجة اللي فاهمها وهي التمثيل.. مارفل فرصة مش بتيجي بسهولة.. والاختيار بيعتمد على اقتناعهم بتجارب الآداء والأدوار السابقة".

وأوضح عصام فارس لـ صدى البلد، أنه يمثل مصر في أمريكا، وصورة بلده مهمة بالنسبة له، مشيرا إلى أن العديد ممن يقابلهم هناك يعبرون له عن رغبتهم في زيارة مصر والأهرامات منذ صغرهم.

 

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