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محافظات

لجنة الرقابة الداخلية تتابع سير العمل بالمجمع الطبي في الغربية.. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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احمد علي
أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته للدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية والمرور على مؤسسات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالغربية.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم  التنسيق مع الدكتور رائف وكيل وزارة التأمين الصحي لمتابعة سير العمل  ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وشكلت لجنة الرقابة الداخلية بالمديرية برئاسة الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية المديرية وعضوية الدكتور أيمن عباس من الطب العلاجي  والدكتورة أسماء إدارة مكافحة العدوى، وحنان البدري إدارة الجودة وأعضاء من اداره التمريض بالمديرية للمرور على مستشفى المجمع الطبي التابع بالتأمين الصحي والاستقبال للتاكد من تسجيل كافه بيانات المرضي بقسم الاستقبال.

وتم التأكد من تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه والمرور على قسم الفرز والتأكد من تطبيق بروتوكل العزل المنزلي وحالات الدخول والأقسام الداخلي وتم فحص تذاكر المرضى بالقسم الداخلي والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات الكورونا والاستهلاك الرشيد الاكسجين والتأكد من توافر كافه المستلزمات المعملية ومراجعة كافة تواريخ الصلاحيه وتم مراجعة رصيد الاكسجين الطبي بالمستشفى من اسطوانات.

وتم عقد اجتماع مع د. علا البنهاوي مدير المستشفي  لعرض الملاحظات التي تم رصدها حفاظا علي صالح المرضي .

لجنة الرقابة الداخلية تتابع سير العمل بالمجمع الطبي في الغربية.. صور
لجنة الرقابة الداخلية تتابع سير العمل بالمجمع الطبي في الغربية.. صور
لجنة الرقابة الداخلية تتابع سير العمل بالمجمع الطبي في الغربية.. صور
لجنة الرقابة الداخلية تتابع سير العمل بالمجمع الطبي في الغربية.. صور
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