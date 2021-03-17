حكم فتح القبر على الميت ثاني يوم دفنه.. الإفتاء تجيب

ما حكم فتح القبر على الميت ثاني يوم دفنه؛ للتأكد من وفاته؟.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار : " فتح القبر على الميت للتأكد من وفاته؛ لا يصح وغير جائز شرعًا؛ فهو نوع من الوسواس وغياب المنطق العقلي".





وتساءل « عبد السميع» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء مستنكرًا " كيف يدخل الشك في مثل هذا الأمر، وهل من الممكن دفن الإنسان قبل التأكد من موته ".





ونبه أمين الفتوى على أنه لا يجوز فتح القبر على الميت بأي حال من الأحوال حال دفنه، مستثنيًا: وجود ضرورة ملحة لفتح القبر كمن سقط منه شيء ثمين وهو يدفن الميت؛ فذهب لاسترداد ضالته.





الإفتاء: فتح القبر على الميت لا يكون قبل ستة أشهر





قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الفتح على الميت بعد دفنه مباشرة لأن فى هذا هتكا للميت بفتح قبره.





وأضاف ممدوح فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن فتح القبر على الميت يكون بعد زوال الروائح الكريهة والتحلل ويكون للضرورة، وعلى حسب ما يخبر به المختصون أن أقل مدة يباح فيها الفتح ستة أشهر.





حكم نقل الميت من قبر إلى آخر.. الإفتاء: لا يجوز إلا في 4 حالات





قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ موضحًا أن في ذلك انتهاكا لحرمته .





وأضاف "شلبي" في فتوى له ، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر و نقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه ؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.





وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهانا واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور ؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.



