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فن

بالزى الصعيدي.. محمد رمضان يروج لمسلسل موسى.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:32 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
روج  الفنان محمد رمضان  لمسلسله الجديد "موسى " عبر صفحته الرسمية على  مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وظهر محمد رمضان بالزي الصعيدي   من كواليس مسلسل "موسي " و علق قائلا :  موسى ملحمة رمضان٢٠٢١ إنتاج المتحدة و تامرمرسي تأليف ناصر عبدالرحمن إخراج  محمد سلامة ثقة في الله نجاح محمد رمضان ،رمضان يجمعنا .
                         
وحرص الفنان محمد رمضان على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء تصويره إعلان جديد.

ونشر محمد رمضان فيديو وعلق قائلا: وصلتني رسائلكم الحلوة وانتم مصدر قوتي وطاقتي بعد ربنا، انا الحمد لله بخير والله يسلمكم جميعا، الدكتور نظف الجرح  من الاتربة والتصوير لم يتوقف وان شاء الله نعمل حاجة تليق بيك وتعجبكم وثقة في الله النجاح.
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