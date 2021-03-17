ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منصب كبير لدولة خليجية في مجال الطاقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:09 م
مجال الطاقة
مجال الطاقة
Advertisements
محمود نوفل
أعلن معهد الطاقة The Energy Institute (EI)عن  منح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا - رئيس هيئة الطاقة المستدامة البحرينية - العضوية الفخرية كأول شخصية بحرينية تمنح هذه العضوية الهامة في المجال المهني للطاقة وكثاني شخصية خليجية تمنح ذات العضوية. 

وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ تعد هذه العضوية كأعلى فئة من فئات العضوية التي يمنحها المعهد، وذلك تقديرًا للإسهامات الهامة والدور الفعال للدكتور ميرزا في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال مختلف المناصب المهنية والوزارية التي تقلدها في الفترة الماضية. 

وذكرت الصحيفة أيضا : بالاضافة الى البصمة الفريدة للدكتور ميرزا في تحديد مسيرة المملكة على الخريطة العالمية للتحول الى مستقبل أكثر استدامة، ووضع البحرين في مصاف الدول السباقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 والجدير بالذكر هنا بأن معهد الطاقة The Energy Institute (EI) يضم اكثر من 20 ألف عضو من مختلف انحاء العالم و 60 عضوية فخرية حصرية فقط للشخصيات الرائدة في مجال الطاقة حول العالم فقط. 

وبحسب الصحيفة؛ تمنح هذه العضوية بناءً على عملية تقييم دقيقة ورفيعة المستوى يقيم من خلالها مجلس المعهد الإسهامات والأثر الهام لهذه الشخصيات وإنجازاتها في مجال الطاقة بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بداية الأسبوع المقبل.. آخر موعد للتقديم للحصول على الدكتوراه من الهند

اقتصاد البحرين.. رئيس هيئة الطاقة يستعرض مع جلانكا استراتيجيات الهيئة لتدريب الكوادر المحلية

الفرصة الأخيرة للتقديم للحصول على الدكتوراة من الهند.. غدا

برقيات التهنئة تنهال من كبار المسؤولين على ولي عهد البحرين لهذا السبب

وفاة أسطورة كرة القدم البحرينية جمعة هلال

معهد التخطيط القومى ينظم ورش تدريبية للباحثين في مجلس النواب

ترشيحاتنا

حادث طعن في فرنسا.. ذبح مسن أمام كنيسة في مدينة مونبلييه

وفاة ريم الغزالي نجمة ستار أكاديمي بعد صراع مع المرض

الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين

أخبار الفن.. تعليق شريف الدسوقي على شائعة دخوله مصحة نفسية.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وتعرضها للخيانة

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

صدمة عمره.. شاب يكتشف سرا خطيرا بعد إجرائه تحليل DNA

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام