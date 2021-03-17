منصب كبير لدولة خليجية في مجال الطاقة

أ علن معهد الطاقة The Energy Institute (EI)عن منح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا - رئيس هيئة الطاقة المستدامة البحرينية - العضوية الفخرية كأول شخصية بحرينية تمنح هذه العضوية الهامة في المجال المهني للطاقة وكثاني شخصية خليجية تمنح ذات العضوية.





وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ تعد هذه العضوية كأعلى فئة من فئات العضوية التي يمنحها المعهد، وذلك تقديرًا للإسهامات الهامة والدور الفعال للدكتور ميرزا في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال مختلف المناصب المهنية والوزارية التي تقلدها في الفترة الماضية.





وذكرت الصحيفة أيضا : بالاضافة الى البصمة الفريدة للدكتور ميرزا في تحديد مسيرة المملكة على الخريطة العالمية للتحول الى مستقبل أكثر استدامة، ووضع البحرين في مصاف الدول السباقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





والجدير بالذكر هنا بأن معهد الطاقة The Energy Institute (EI) يضم اكثر من 20 ألف عضو من مختلف انحاء العالم و 60 عضوية فخرية حصرية فقط للشخصيات الرائدة في مجال الطاقة حول العالم فقط.





وبحسب الصحيفة؛ تمنح هذه العضوية بناءً على عملية تقييم دقيقة ورفيعة المستوى يقيم من خلالها مجلس المعهد الإسهامات والأثر الهام لهذه الشخصيات وإنجازاتها في مجال الطاقة بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.



