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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يكشف موعد تلقيه لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:02 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن تلقيه لقاح أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا المستجد، قريبا. 


أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد وقفه احترازيًا من قبل دول أوروبية عدة.


وقالت الصحة العالمية في بيان أصدرته اليوم، إنه في هذا التوقيت، تعتبر المنظمة أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، داعية إلى مواصلة التطعيم به.


وأشارت المنظمة إلى أنها على اتصال منتظم بوكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وأكدت أن اللجنة الاستشارية العالمية التابعة للمنظمة تعمل على تقييم أحدث بيانات السلامة المتاحة للقاح أسترازينيكا بعناية. 


ولفتت إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة والتدقيق، ستبلغ المنظمة على الفور النتائج إلى الجمهور. 
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