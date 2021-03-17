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حوادث

حبس سناء سيف سنة لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:20 م
سناء سيف
سناء سيف
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، بالحبس سنة عن التهمة الأولى والثانية وستة أشهر عن التهمة الثالثة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

وجاء في قرار إحالة المتهمة للمحاكمة أنها في غضون الفترة من 22 إبريل حتي 20 يونيو2020، بدائرة قسم المعادي أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

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