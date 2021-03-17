الحوار الوطني الفلسطيني.. حركة حماس: الأجواء مناسبة ولا عقبات أمام إجراء الانتخابات

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تعليقا على جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، إن جلسات الحوار شهدت مناقشات تفصيلية عن ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية.





وأضاف عزت الرشق في تصريحات على هامش الاجتماعات اليوم: "أن الأجواء مناسبة ولا توجد عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".





من جانبه قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعليقا على جلسات الحوار الوطني في القاهرة، إن الامور تسير بطريقة ايجابية في الحوار الذي ترعاه مصر".



