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الحوار الوطني الفلسطيني.. حركة حماس: الأجواء مناسبة ولا عقبات أمام إجراء الانتخابات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:21 م
عضو المكتب السياسي
عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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هاني حسين
قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس،  تعليقا على جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، إن جلسات الحوار شهدت مناقشات تفصيلية عن ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف عزت الرشق في تصريحات على هامش الاجتماعات اليوم: "أن الأجواء مناسبة ولا توجد عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

من جانبه قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعليقا على جلسات الحوار الوطني في القاهرة، إن الامور تسير بطريقة ايجابية في الحوار الذي ترعاه مصر".

وأضاف جميل مزهر: "هناك آمال كبيرة معلقة على الحوار الوطني الفلسطيني للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ومن المؤكد اننا سوف نصل الي اتفاق ينهي الوضع الكارثي والمأساوي ونمضي قدما لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني".
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