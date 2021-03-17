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مسلمو سريلانكا ينتقدون حظر ارتداء النقاب.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:24 م
مسلمو سيريلانكا
مسلمو سيريلانكا
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز عربية" لقطات انتقاد مسلمو سريلانكا تحرك الحكومة لمنع النساء المسلمات من ارتداء البرقع أو النقاب، واصفين القرار بأنه عمل تمييزي ضد المسلمين، الذين يمثلون 10% من بين السكان الذين يبلغ تعدادهم 21 مليون نسمة.

وأعلن حظر البرقع والنقاب يوم السبت الماضي، وقالت وزيرة الأمن العام ساراث ويراسيكيرا إن النقاب والبرقع يرمزان إلى التطرف الإسلامي، مضيفة إن السلطات ستغلق المدارس الدينية الخاصة والإسلامية.

وكانت الحكومة اتبعت نهجا أمنيا متشددا منذ الهجمات الانتحارية في إبريل 2019، التي أوقعت 279 قتيلا.

ويتهم المجلس الإسلامي في سريلانكا الحكومة بجعل المسلمين رمزا للكراهية، لكسب أصوات الأغلبية البوذية السنهالية

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