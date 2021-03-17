مسلمو سريلانكا ينتقدون حظر ارتداء النقاب.. فيديو

وأعلن حظر البرقع والنقاب يوم السبت الماضي، وقالت وزيرة الأمن العام ساراث ويراسيكيرا إن النقاب والبرقع يرمزان إلى التطرف الإسلامي، مضيفة إن السلطات ستغلق المدارس الدينية الخاصة والإسلامية.





وكانت الحكومة اتبعت نهجا أمنيا متشددا منذ الهجمات الانتحارية في إبريل 2019، التي أوقعت 279 قتيلا.





ويتهم المجلس الإسلامي في سريلانكا الحكومة بجعل المسلمين رمزا للكراهية، لكسب أصوات الأغلبية البوذية السنهالية