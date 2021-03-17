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منوعات

رجل يلجأ إلى حيلة ماكرة لتحفيز زوجته على إنقاص وزنها والأخيرة تصدمه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:51 م
رجل يلجأ إلى حيلة
رجل يلجأ إلى حيلة ماكرة لتحفيز زوجته على إنقاص وزنها
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يارا زكريا
لجأ رجل إلى حيلة ماكرة وساخرة في ذات الوقت لتحفيز زوجته على إنقاص وزنها ولكي تضطر إلى فعل وذلك من خلال شرائه فستانا صغيرا جدًا عليها.

وسجّل الزوج لحظة تقديم الفستان لزوجته في مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» ليحصد ما يقرب من 17 مليون مشاهدة في وقت قياسي حتى الآن.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية فاجأت الزوجة زوجها برد فعل ساخر أيضًا مما أصابه بالدهشة، حيث اشترت له بدلة كبيرة عليه جدًا بعده بيوم واحد، معلقةً: «أنا أتطلع حقًا لرؤيتك في هذا، قد يحفزك». 

ورد الزوج الذي ينشر فيديوهاته بانتظام مع زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: «اشتريت لها فستانًا رائعًا حقًا في عيد ميلادها لكنه صغير عليها لإنقاص وزنها، وكانت ردة فعلها صادمة». 

ومنذ نشر فيديو الزوج، حقق أكثر من 2.5 مليون مشاهدة وأكثر من 28000 تعليق، وقال أحدهم: « كانت تضاهي مفاجئتك بسرعة حقيقية»، وأضاف آخر: «زوجتك ملكة»، وتابع ثالث: «لقد جرحت مشاعرها، يجب أن تحبها بغض النظر عما إذا كان وزنها قد زاد». 
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