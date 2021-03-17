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برلمان

برلماني: قرار الرئيس بزيادة المرتبات يرتقي بدخول ملايين العاملين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:51 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أشاد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، بقرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للمرتبات وزيادة المعاشات، موضحا أنه قرار مهم وفي توقيت حساس مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والغرض منه تحسين مستوى المعيشة لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، قائلا "قرار عظيم أسعد ملايين العاملين في الدولة".

وأشار أبو عايشة في تصريحات له اليوم، إلى أن قرار زيادة المرتبات والمعاشات واعتماد الترقيات طال الجميع ويستفيد منه الجميع، بعدما وجه الرئيس السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد أدني 75 جنيها. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة زادت عدة مرات وتضاعفت خلال السنوات الماضية، مضيفا أن توجيهات الرئيس السيسي، تكشف إصرارا على إحداث تنمية كبرى في البلاد وتحسين مستوى الدخول والعمل بشتى الطرق لإسعاد المصريين.
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