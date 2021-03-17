النجوم يعلن الجهاز الفني للفريق الأول

أعلن مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة عن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي بعد التعاقد مع عبد الناصر محمد مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي بعد إعتذار أحمد العجوز المدير الفني السابق للفريق بسبب ظروفه الخاصة.





ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول بنادي النجوم من شادي الطويلة ونادر الطويلة مشرفين على الكرة، وكريم حسن شحاتة مديرًا للكرة، وعبد الناصر محمد مديرًا فنيًا ، ومصطفى عسكر مدربًا عامًا ، وأحمد المحمدي مدربًا، وأحمد الضظوي مدربًا مساعدًا، ووسام إسماعيل مدربًا لحراسة المرمى ، وسيد إمام وماهر اليمني مديرين إداريين ، ومحمد عقاب طبيب الفريق، وعبد المنعم إسحق أخصائي إصابات الملاعب.





ويستعد الجهاز الفني الجديد لقيادة فريق نادي النجوم إبتداءًا من اليوم - الأربعاء - استعدادًا لمواجهة نادي زد يوم الجمعة المقبلة على ملعب نادي النجوم بأكتوبر في إطار الجولة الثامنة عشر من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".





ويحتل الفريق الأول بنادي النجوم المركز العاشر برصيد 20 نقطة بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".