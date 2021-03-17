تعرف على الخدمات الطبية المتوفرة بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة

تقدم جامعة القاهرة رعاية صحية كبيرة لجميع طلابها عن طريق مستشفى الطلبة والعيادات الخارجية التابعة لها.





وتتوافر بمستشفى الطلبة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى وهذه الخدمات تقدم إلى طلبة الجامعة -أعضاء هيئة التدريس – العاملين بالجامعة بشكل مجاني وهناك علاج اقتصادي يقدم للمواطنين من خارج جامعة القاهرة .





وتحتوى مستشفى الطلبة فى جامعة القاهرة على عدد كبير من الأقسام ومنها:





قسم الاستقبال، قسم خاص بالاسنان





عيادة خارجية تخصصية (نساء – أنف وأذن – صدرية – جراحة – رمد – جلدية – مسالك بولية – باطنة طلاب – باطنة طالبات – نفسية وعصبية– القلب – العلاج الطبيعى – سكر عظام – جراحة مخ وأعصاب ).





جناح العمليات، المعمل، الأشعة، الصيدلية، التعقيم





قسم الكلى، قسم العلاج الطبيعى .