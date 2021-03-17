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أخبار العالم

الإمارات.. إجراء عاجل بشأن طلاب المدارس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:35 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
 
أعلن وزير التربية والتعليم الإماراتي ، حسين الحمادي، عن اتخاذ إجراء عاجل بشأن الطلاب حيث افاد بأن نظام التعليم بالعام الدراسي المقبل سيكون هجينا، مشيرالى أن النظام التعليم الهجين هو الأنسب في المستقبل.

وقال الحمادى وفق صحيفة الإمارات اليوم : حسب الدراسات والأبحاث حول التعليم في المستقبل، فإن هناك خطط متعددة، ولكن الأهم أن الطالب بحاجة إلى الدراسة داخل الصف الدراسي، لأن ذلك سيكسبه العديد من المهارات، منها تفاعله مع أقرانه من الطلبة. 

وأضاف : كما سيخضع للإشراف التربوي، وينمي لديه عدة مهارات سلوكية، أو ما يسمى بالمهارات الناعمة، إضافة إلى أن عدد من الدروس العملية تحتاج إلى مختبرات، وكذلك فإن الرياضة تحتاج إلى مساحة ومشاركة وتنافس، ولذلك كله فإن النموذج الأفضل هو التعليم المزيج (الهجين) بين الافتراضي والواقعي.

وتابع : الوزارة تعكف حاليًا ومنذ شهرين على إنشاء منظومة داعمة لإعادة تأهيل الطلبة نفسيًا للعودة إلى المدارس، وكذلك التوجيه والإرشاد، وعمل الفرق المختصة على منظومة متكاملة في هذا الصدد، وهي في المراحل النهائية لإطلاقها قريبًا

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