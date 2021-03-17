خالد بدوي: المواطن أساء فهم قانوني التصالح وتسوية المعاش .. فيديو

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك قصورا في التسويق الفعلي للتشريعات وإعلام المواطن بتداعيات القانون، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من سوء فهم التشريعات من قبل المواطنين وبالتالي يؤدي إلى حالة من الصدام سواء بين المواطن والنواب أو المواطن والحكومة أو النواب والحكومة، كما حدث في قانون التصالح في مخالفات البناء.





وأضاف بدوي خلال كلمته بندوة "صدى البلد"، أن عددا كبيرا من التنفيذيين لم يتمكنوا من شرح قانون التصالح للمواطن، الأمر الذي تسبب في أزمة وحالة من الجدل داخل الشارع المصري، وهو ما أكد عليه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عندما أشار إلى وجود إخفاقات لدى عدد من المحافظين في إيصال الصورة الصحيحة وخلفية القانون للمواطنين، ونفس الحال لقانون البناء الموحد وتعديلاته.





وضرب النائب مثالا آخر وهو قانون التسوية والخروج على المعاش قبل سن الستين، قائلا: "مفيش حد بيقول للمواطن خلي بالك لإنك لو روحت تعمل تسوية معاش قبل سن 60 سنة، مش هتاخد جنيه من مستحقاتك إلا لما توصل 60 سنة، دي كارثة، لإن معظم الناس بيعمل طلب تسوية على سن 53 أو 54 سنة في دماغه انه هياخد 80% من معاشه وهو قاعد في البيت بدون أي آثار، وفي النهاية يضطر يقعد 6 سنوات عشان يقبض معاشه الفعلي المستحق ودي أزمة بيعاني منها الكثير، لذلك تقدمت بطلب إحاطة للحكومة لحل هذه الأزمة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون".





وتابع أن تصنيف التشريعات يتحدد بحسب الأولوية التي لا يتحكم فيها مجلس النواب أو الأحزاب ولكن الشارع المصري، لافتا إلى أن التنسيقية شاركت في العديد من القوانين داخل المجلس، أبرزها قانون دعم أسر الشهداء بمساعدة ودعم من أسر الشهداء الأعضاء داخل التنسيقية ومجلس النواب.



