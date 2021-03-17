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أخبار العالم

هجوم عنيف من روسيا على الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:47 م
وزير خارجية روسيا
وزير خارجية روسيا
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ندى عبد العزيز
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي فى موسكو مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها بإظهار تحيزها السياسي وعدم مهنيتها، بعد ان نشرت مدعية المحكمة " لاهاي" قرارها بفتح تحقيق ضد إسرائيل.

وبحسب قناة روسيا اليوم ،اضاف لافروف خلال محادثات أجراها في موسكو مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن المحكمة "أظهرت أكثر من مرة تحيزها السياسي وعدم مهنيتها، بل وحتى عدم فهمها لبعض قواعد القانون الدولي"، مضيفًا  ان هذا القرار يشوه القانون الدولي ويقوض فرص استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وردا على تصريحات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت مؤخرا أنها مؤسسة مستقلة ولا خطط لها لتسييس نشاطاتها، قال لافروف: "أظن أن المحكمة الجنائية الدولية وللأسف الشديد، فقدت مصداقيتها ومصداقية الرسالة التي أنيطت بها بحسن نية".


ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن كل الخطوات التي تتخذها لاهاي، ليس أمامنا سوى أن ننظر إليها في هذا الضوء ومع الأخذ بعين الاعتبار السمعة السيئة التي لحقت بالمحكمة"، مشيرا إلى أن موسكو تقيم أنشطة المحكمة سلبيا.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر صحفي على استعداد موسكو الكامل للعمل ضمن صيغة موسعة حول التسوية في سوريا بشرط تمسك كل أطرافها بقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.


و اعرب عن استعداد موسكو للعمل على تنشيط الحوار الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المرجعية الدولية سعيا لتحقيق حل الدولتين يأتي فى مصلحة الشعبين.
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