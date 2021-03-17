احتفال بـ الهَرش.. لاعبو بيراميدز يسخرون من فريق نامونجو التنزاني

احتفل لاعبو بيراميدز بهدف رمضان صبحي في مرمى فريق نامونجو التنزاني، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين في بطولة الكونفدرالية الإفريقي.





صنع اللاعبون احتفالا بطريقة غريبة؛ حيث قاموا بحك اجسادهم "هرش"، ساخرين من فعل الفريق المنافس الذي وضع لهم مادة اصابتهم بـ"الحكة" قبل بداية المباراة.









وسجل رمضان صبحي الهدف الأول لبيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 71، قبل أن يأتي عمر جابر ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة بينه وبين محمد فاروق ليسددها عمر قوية وتسكن الشباك.





وبهذا الفوز، عزز بيراميدز وجوده على قمة مجموعته الرابعة، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة، ونامونجو في الجولة الثانية بهدفين.





بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع نامونجو.





و في الدقيقة 8 مرر رمضان صبحي الكرة لمحمود حمادة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا.





وعند الدقيقة 10 حصل بيراميدز على خطأ من منتصف الملعب، لكن شتتها الدفاع بسهولة.





وفي الدقيقة 15 استلم أحمد توفيق الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم راوغ المدافع بمهارة ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.





وفي الدقيقة 20 انحصر الفريقين في منتصف الملعب بدون خطورة على المرمى، ثم أرسل محمد حمدي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا بسهولة.





وحصل فريق نامونجو على ركنية من جهة اليمين، في الدقيقة 25.





وتصدى شريف إكرامي لرأسية قوية من شيزا رمضان من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.





وسقط جون أنتوي مهاجم بيراميد على ارضية الملعب ودخل الطاقم الطبي لإسعافه، في الدقيقة 36.





وفي الدقيقة 38 حصل بيراميدز على ركنية من جهة اليمين، وقام إسلام عيسى بارسال الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بدون خطورة لخارج الملعب.





وفي أخر 10 دقائق من الشوط الأول ظهر إسلام عيسي أكثر من مرة في منطة جزاء الفريق التنزاني، وأرسل الكرة داخل منطقة الجزاء أكثر من مرة ولكن وسط محاولات جيدة من الحارس جوناثان ناهيمانا.





وشهدت الدقيقة 58 تمريرات بين اللاعبين بحثًا عن هدف التقدم.





الدقيقة 64، التبديل الثاني والثالث في صفوف بيراميدز بدخول عمر جابر - إيريك تراوري وخروج محمود حمادة - جون أنطوي.





67' تمريرة رائعة من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء إلى محمد فاورق الذي يسدد الكرة بقدمه اليسرى ولكن تمر بجوار المرمى.





69' ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد عرقلة محمد فاروق، ينجح في تسديدها رمضان صبحي.





75' ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء تولى تنفيذها دونجا الذي يسددها قوية ولكن تمر بجوار المرمى.





77' التبديل الرابع في بيراميدز دخول أحمد توفيق وخروج إسلام عيسى.





84' الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق عمر جابر بعد تمريرة بينه وبين محمد فاروق ليسددها عمر قوية وتسكن الشباك.





87' التبديل الخامس والأخير بدخول دودو الجباس وخروج محمد حمدي.





+90 نهاية المباراة بفوز بيراميدز 2-0.

حقق فريق بيراميدز الفوز على مضيفه نامونجو التنزاني، بالمباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، في تنزانيا، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.