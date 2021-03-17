محمد النني يكشف موقفه من التجديد لـ آرسنال

كشف الدولي المصري محمد النني موقفه من التجديد لنادي آرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.





وتحدث النني خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإياب أمام أولمبياكوس عن أدائه مع الجانرز : "أركز في تدريباتي لأكون ضمن التشكيل الأساسي طوال الوقت، إذا قرر ميكل أن أكون على مقاعد البدلاء سأحاول جاهدًا أن فيمن أجل استعادة مكاني ضمن الـ 11 الأساسيين".





وعن إمكانية تمديد عقده مع آرسنال: "أنا مخلص دائمًا لهذا النادي، إذا دعتني الإدارة للتمديد ساكون سعيدًا للقيام بذلك".









افتتح إيريك لاميلا التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 44، أحرز النرويجي مارتين أوديجارد هدف التعادل لارسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.





وكان الكوري الجنوبي سون هيونج مين تعرض للإصابة في الدقيقة 18، ليترك مكانه ويحل بدلا منه لاميلا.





وفي الشوط الثاني، استطاع الفرنسي ألكسندر لاكازيت تسجيل الهدف الثاني لـ ارسنال في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.





وتحصل إيريك لاميلا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 ليترك فريقه منقوصًا.





وشارك محمد النني في المباراة كبديل منذ الدقيقة 87.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 41 في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

وفاز فريق ارسنال على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.