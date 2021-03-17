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أخبار البلد

البيئة: إغلاق مصنع أعلاف بالإسكندرية لمخالفته الاشتراطات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أعلنت وزارة البيئة عن قيام لجنة ممثلة في مسئولي جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وهيئة التنمية الصناعية وقوات الأمن بغلق وتشميع أحد مصانع الأعلاف بمنطقة زاوية عبد القادر بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها اليوم "الأربعاء"- أن ذلك جاء في إطار الزيارة المفاجئة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لأحد مصانع الأعلاف بمنطقة زاوية عبد القادر؛ للوقوف على المخالفات البيئية الناجمة عن تلك المنشأة خلال جولتها بالإسكندرية، واستجابة للشكاوى المتكررة الواردة من أهالي المنطقة بالتضرر من صدور انبعاثات شديدة وروائح كريهة من هذا المصنع.

ووجهت الوزيرة - عقب جولتها - بتكوين لجنة مشتركة على الفور من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وهيئة التنمية الصناعية؛ لمعاينة المنشأة وحصر المخالفات البيئية الناتجة عنها ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.

ورصدت اللجنة عدة مخالفات بيئية، فضلًا عن مخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بالموافقة البيئية الصادرة لها، وجاءت نتائج القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما قامت اللجنة برفع تقاريرها إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المنشآت الصناعية والتي اتخذت قرار غلق المصنع حفاظًا على البيئة وصحة الأهالي بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار الدور التي تقوم به وزارة البيئة للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب حفاظًا على صحة الأهالي من وقوع أي ضرر بيئي، إضافة إلى المتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت؛ بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تقوم الوزارة وفرق التفتيش البيئي باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.
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