مبروك كسبت جائزة.. خدعة جديدة يستخدمها النصابون | تفاصيل مثيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( عاطلان ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة المنيا) لممارستهما نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامهما بالإتصال هاتفيًا بالعديد من المواطنين مدعيين أنهما مندوبا خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبى إحدى الجهات الحكومية ، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية – على غير الحقيقة – وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز ، فيها وقيامهما عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية .



وضبط بحوزتهم (عدد 4 هواتف محمول – العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمول لشركات مختلفة يستخدمها المذكوران فى نشاطهما الإجرامى ) وبمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكاب عدد (8) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.