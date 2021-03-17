تعيين المذيعة شيماء علام رئيسا للجنة الإعلام بأمانة القاهرة لحزب حماة الوطن

قرر حزب حماة الوطن تعيين الدكتورة شيماء علام رئيسا للجنة الإعلامية لأمانة القاهرة ومساعد أمانة التدريب والتثقيف بالقاهرة ورئيسا لقطاع شرق القاهرة بأمانة التدريب والثقيف.





وتعمل الدكتورة شيماء علام، مذيعة تليفزيونية بإحدى الفضائيات بجانب عملها كاتبة صحفية بعدد من الصحف المصرية، وجاء قرار تعيينها بعد موافقة الفريق جلال هريدى رئيس الحزب، وأمين الحزب بالقاهرة اللواء فاروق مجاهد عضو مجلس النواب، وأمينة التنمية البشرية بالحزب الدكتورة إيمان الشامي.



