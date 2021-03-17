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محافظات

محافظ المنوفية: تحصين 582 ألف رأس ماشية وتنفيذ 37 حملة تفتيشية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:17 م
تحصين 582 ألف رأس
تحصين 582 ألف رأس ماشية
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مروة فاضل
أكد اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التي تجوب مراكز ومدن المحافظة للتحصين ضد الأمراض التي تصيب الحيوانات والتوعية الإرشادية بخطورة تلك الأمراض، وكذا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين حفاظا على تنمية الثروة الحيوانية ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .

 وقال الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية إنه تم خلال شهر فبراير الماضي تم تحصين 582 ألف رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري و الوادي المتصدع ، وكذا تحصين ما يقرب من 5 آلاف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور  .

كما تم تلقيح ما يقرب من 4 آلاف من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعي ، والتأمين على ما يزيد عن ألف و500 رأس من الحيوانات ، فيما تم علاج  179 ألفاً و300 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات  الداخلية والخارجية ، و فحص  ما يقارب 5 آلاف حيوان وعلاجها من  ضعف الخصوبة والعقم ، فيما تم ذبح 9 ألاف و  172 رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزر ، وكذا ذبح 46 ألفاً 310 طيور  في 5 مجازر الدواجن بالمحافظة  .

أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية شن عدد 37 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 3 طن من اللحوم والدواجن و الرنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ، مشيرًا إلى  أنه تم عقد 137 ندوة في كافة المجالات البيطرية وإزالة أسباب عدد 11 شكوى من شكاوى المواطنين بمعرفة خدمة المواطنين بالمديرية .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة و بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لحملات تحصين الماشية وتذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق المستهدف منها وكذا الوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، مناشدا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملات والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات حفاظا علي الثروة الحيوانية.
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