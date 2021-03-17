الهلال السعودي يستهدف ضم ثنائي فلامينجو البرازيلي

وجيورجيان دي أراسكايتا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحسب موقع " سعودي سبورت " السعودي، فأن نادي الهلال قدم عرضًا لإدارة فلامنجو للحصول على خدمات اللاعبين بالفعل.





وأشار الموقع أن عرض الهلال بلغ 25 مليون يورو، أي ما يعادل 111 مليون ريال سعودي.





ومن المتوقع أن يرد نادي فلامينجو على عرض الهلال في الساعات القليلة المقبلة





وكان أراسكايتا قريبًا من الانتقال الصيف الماضي لنادي النصر السعودي، لكن الصفقة لم تتم.









أكدت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع لاعبي نادي فلامينجو البرازيلي برونو هينريكي