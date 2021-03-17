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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 15 حالة تعد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:45 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة التعامل الفوري في المهد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدي لملف البناء المخالف والعشوائي وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

وقال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة إن إجمالي ما تم إزالته خلال النصف الاول من شهر مارس الجاري بلغ ( 15) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (18 قيراطًا و20 سهمًا) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة  .

وتم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى بشبين الكوم بمساحه (١9سهم)، كما تم إزالة فورية لـ( 5) حالات تعد بمركز أشمون بمساحة (قيراط و 17 سهما) ، وكذا إزالة في المهد  لـحالة تعد بناحية تلا بمساحة (2قيراط ) .

وأضاف "الجمل" بأنه استمرارا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد ، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لـحالة تعدى بالباجور ، فضلا عن إزالة في المهد  لـ (4) حالات تعدى بمركز قويسنا بمساحه (10قيراط و 4سهم) ، وإزالة حالة تعدى أخر ببركة السبع بمساحه (٤قيراط) ، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة و دوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة .
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