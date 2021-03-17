ينطلق 26 مارس.. الأقصر تستعد لمهرجان السينما الأفريقية.. صور

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر اجتماعًا تنسيقيًا مع القائمين على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية استعدادًا لانطلاق المهرجان في 26 مارس وحتي 1 ابريل بمحافظة الأقصر.





شدد نائب المحافظ علي ضرورة 7تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ كافة فاعليات المهرجان وفقا لاجراءات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا الي ان المهرجان يعقد في ظروف استثنائية للتأكيد علي فوة المقصد السياحي المصري .





استعرض رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد تفاصيل الدورة العاشرة للمهرجان والتي تاـي برعاية وزراتي السياحة والاثار والثقافة مؤكدًا اتخاذ إجراءات احترازية كافية خلال فاعليات وانشطة المهرجان مشيرا الي ان هذه الدورة تشهد وجود عدد من النجوم الأفارقة والعالميين منهم سليمان سيسيه من مالي، ورضا الباهي من تونس، والنجم الأمريكي جيمي جان لوي، وغيرهم بالاضافة الي تكريم عدد من النجوم في مقدمتهم هند صبري ومحي إسماعيل وسمير صبري والمخرج علي عبد الخالق، وجان مارتينو من الكاميرون كما سيتم تكريم 10 أسماء ممن ساهموا في دعم المهرجان واستمراره.



