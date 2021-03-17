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محافظات

تموين المنوفية: ضبط 6 أطنان دقيق مدون عليه علامة تجارية وهمية بالسادات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:16 م
دقيق
دقيق
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مروة فاضل
أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن تحرير 160 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 54 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و 106 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى ، وذلك من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية ، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتعبئة الدقيق الفاخر بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات ، وتم ضبط 6 أطنان دقيق فاخر معبأ ومدون عليه علامة تجارية وهمية وغير مسجلة ، كما تم تحرير محضرين جنح بالحي الثاني بمدينة السادات أحدهما ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 6 عبوات معجون دهانات منتهية الصلاحية ، والآخر ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه كمية قدرها 20 كيس إريال و 3 علب بلسم منتهية الصلاحية .

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