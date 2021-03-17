بسبب هجوم للأبقار .. نهاية مأساوية لمسنة وكلبها الصغير |تفاصيل

تسبب هجوم مفاجئ لمجموعة من الأبقار في نهاية مأساوية لمسنة تبلغ من العمر 63 عامًا وكلبها الصغير الذي لم يتعد الـ 17 عامًا أثناء قيامها بالتنزه معه في إحدى المزارع.





ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية قضت السيدة بعد الحادث 8 أيام في غيبوية بالمستشفي ثم أسبوعين للرعاية بعد إجرائها عملية جراحية ركبت فيها 17 لوحًا من معدن التيتانيوم لإصلاح قفصها الصدري.





ومات كلب " باكويل" المسمى ب لابرادور « باستر» الأسود بعد الهجوم مباشرة، حيث اقتربت منها بقرة وسقطت على الأرض قبل أن يركلها القطيع ويدحرجها عدة مرات لتصرخ طالبة النجدة دون جدوى.



