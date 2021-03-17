بريطانيا.. 5758 إصابة و141 وفاة بـ كورونا خلال يوم.. و25 مليونا تلقوا اللقاح

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا.





وحسب "سكاي نيوز" البريطانية، تظهر الأرقام الرسمية أن المملكة المتحدة سجلت 5758 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و141 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.





وأضافت الشبكة أن أكثر من 25 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا.





واظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع البالغين البريطانيين تلقوا اللقاح بزيادة تصل إلى 90 ٪ من أولئك الذين يعانون من ضعف شديد سريريًا ، و 95 ٪ من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.





وتلقى ما مجموعه 25.273.226 شخصًا أول لقاح من فايزر أو أكسفورد / أسترازينيكا، بينما تلقى 1،759،445 جرعتهم الثانية.







