طارق فهمي: متفائل بما تم في الحوار الوطني الفلسطيني على الأراضي المصرية

قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الختامى لـ الحوار الوطنى الفلسطينى الذى تم فى مصر خلال اليومين الماضيين كان به أشياء كثيرة مميزة منها إعادة تشكيل المواطنة الواحدة، وأن ميثاق الشرف بين القوى السياسية التى شاركت فى مصر يعتبر من أهم الأشياء التى جاءت فى البيان الختامي.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الحوار الوطنى ضم 15 من قادة القوى السياسية الفلسطينية.









ولفت إلى أن مصر كان لها دور مهم فى التوصل لـ اتفاق، وأن المسئولين المصريين قاموا بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، معلقًا "مصر هي محور الارتكاز في حل كل مشاكل المنطقة".









وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الانتخابات الرئاسية وكل الأشياء التى كان بها خلافات.









وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الشعب الفلسطيني، وأكد أن اللقاء المقبل سيكون على الأراضي الفلسطينية.









ولفت إلى أنه متفائل وأن الفترة المقبلة سيكون هناك القائمة الواحدة المشتركة بين فتح وحماس.



