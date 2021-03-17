لتجنب انسدادها.. رئيس مياه القناة يطالب المواطنين بالحفاظ على شبكات الصرف

انتهت فرق الشبكات والصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من أعمال التطهير والتسليك للشبكات بعدد من المناطق على مستوى قطاعات الشركة.









وأكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنه فور ورود عدد من البلاغات بوجود مشكلة انسدادات بشبكات الصرف الصحى بعدد من المناطق، تم الدفع على الفور بمعدات الشركة وأطقم الصيانة لتنفيذ أعمال التطهير والتسليك بالشبكات.









وأوضح أن تم استخراج أصناف من المخلفات منها بلدورات رصف من مطابق الصرف الصحى، بالاضافة الى وجود لفافات من الاحبال داخل المطابق وهو ما أدى الى حدوث انسدادات بتلك المطابق وحدوث طفح لمياه الصرف الصحى خارج المطابق.









وشدد عصمت على ضرورة الحرص في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات داخل البيارات، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي وراء انتشار عملية طفح مياة الصرف الصحي.









وأكد رئيس الشركة على استمرار العمل فى تطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة بالكامل ، ضمن خطة التطهير الى تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضى، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل الى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي رواسب بالشبكة أو أي طفوحات بالشوارع نتيجة الانسداد مطالبا المواطنين بحسن استخدام المرافق العامة لأنها ملك للجميع.







