أشرف أبو الهول: حسن نيات بين الفصائل الفلسطينية.. والانتخابات فى موعدها

قال الكاتب الصحفى اشرف ابو الهول، إن البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى في ختام جولته الثانية بالقاهرة جاء بأكثر من المتوقع.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن ميثاق الشرف الذى تم بين الفصائل الفلسطينية كان مميزا للغاية.





ولفت إلى أن الحوار وضع خارطة طريق للإنتخابات وما يتعلق بها سواء من انفاق أو ما يخص النتائج.





وأشار إلى أن الانتخابات ستجري فى موعدها و الجميع وقع على البيان بدون أى ضغوط، م وضحا أن هناك حسن نيات بين الفصائل الفلسطينية، ومصر كان لها الدور الأهم فى حل الخلافات.



