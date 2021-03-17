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رياضة

شغب جماهير الزمالك والخطيب يصافح لاعبات الأبيض.. ملخص تتويج سيدات الأهلي بكأس مصر لليد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:35 م
الخطيب
الخطيب
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عمرو ابوبكر
توجت سيدات الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٢٧-٢٠ في المباراة التي استضافتها صالة الشباب والرياضة بمدنية 6 أكتوبر.

انتهى شوط المباراة الاول بتقدم الاهلي ١٨-١٣ بفارق ٥ اهداف للمارد الأحمر.

وبين الشوطين حاولت بعض جماهير نادي الزمالك الدخول للصالة المغطاه، وبعد محاولات عديدة اثارت الشغب امام ملعب المباراة وتمكن الأمن من التدخل واخراج جماهير الزمالك لاستكمال المباراة. 

وأدت عمليات الشغب من جماهير الزمالك الى تأجيل بداية شوط المباراة الثاني لمدة ساعة. 

واستأنف حكم المباراة اللعب وبدأ الشوط الثاني، وتمكنت سيدات الاهلي من انهاء المباراة بنتيجة ٢٧-٢٠ ليتوجن بلقب كأس مصر. 

وفي لفتة مميزة من محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، صافح بيبو لاعبات الزمالك عقب هزيمتهن امام الأهلي وتحقيقهن المركز الثاني في بطولة كأس مصر لليد. 
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