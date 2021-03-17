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فن

يُعرض 19 مارس.. بوسترات ضيوف فيلم أعز الوِلد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أطلقت شركتا Lagoonie Film Productionو The Producers بوسترات شخصيات النجوم ضيوف فيلم أعز الولد، تمهيدًا لعرضه يوم 19 مارس على منصة شاهد. وسابقًا تم إطلاق بوستر للفنانة رجاء الجداوي تكريمًا لظهورها السينمائي الأخير بالفيلم قبل وفاتها العام الماضي.

 

البوسترات تتضمن النجوم ضيوف شرف الفيلم: منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، أروى جودة، إنجي المقدم، عمرو سلامة، تامر حبيب، محمد شاهين ومحمود الليثي.

 

وعلى عكس المعتاد في السينما المصرية يقدم أعز الوِلد مغامرات أبطالها جدات وأحفاد، في فيلم كوميدي يناسب مختلف أنواع الجمهور، وهو من بطولة الفيلم ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين وإنعام سالوسة.

 

ويقدم أعز الوِلد 4 جدات طيبات منشغلات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي. لكن عندما يتعرض أحفادهن لعملية اختطاف من أجل فدية مالية، تتحول الجدات إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ أعز الوِلد.

 

أعز الوِلد هو التجربة الإخراجية الأولى لـسارة نوح، ومن تأليف شريف نجيب (لا تراجع ولا استسلام وكلب بلدي) وجورج عزمي (خير وبركة). وهو من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.

يُعرض 19 مارس.. بوسترات ضيوف فيلم أعز الوِلد
يُعرض 19 مارس.. بوسترات ضيوف فيلم أعز الوِلد
يُعرض 19 مارس.. بوسترات ضيوف فيلم أعز الوِلد
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