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المفوضية الأوروبية تنتقد لقاح أسترازينيكا وتلوح بتشديد شروط تصدير اللقاحات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:43 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها انتقاد رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فان دير لاين لشركة أسترازينيكا لصناعة اللقاحات الأنجلو  سويدية، واتهمتها بتأخير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا محذرة من اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع التصدير لضمان توفير الإمدادات.

وقالت فان دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، إن أسترازينيكا لم تنتج ما يكفي من اللقاحات ولم يتم تسليم الكميات المطلوبة، مما خفض من تسريع حملة التطعيم.

وأضافت دير لاين أن الشركة تعهدت في الأصل بتوفير 90 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

و تراجعت الشركة بعد ذلك وقالت إنها لن تكون قادرة إلا على توفير 40 مليون جرعة، وفي الفترة الأخيرة قالت إنها يمكن أن توفر 30 مليونا فقط.
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