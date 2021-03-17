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توك شو

ربك لما يريد.. عارفة عبد الرسول تكشف كواليس إعلانها الجديد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:56 م
عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول
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هاجر إبراهيم
كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، تفاصيل إعلانها الأخير، قائله "الحكاية جت بالصدفة.. ناس اتصلت بيا وقالولي انهم عايزيني في إعلان وبعدها بعتولي أغنيه متسجلة"، معقبة "أنا توقعت أني هقف ارقص على صوت الأغنية وخلاص".

وأكملت "عبد الرسول" خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بعد الموافقة على الإعلان تفاجأت باتصال من فريق عمل الإعلان يطلب حضوري من أجل تسجيل الأغنية ، معقبة "بعد تسجيل الأغنية لاقيتهم بيقولولي إني هرقص في الإعلان وقلت اجرب".

واسترسلت: بعد تسجيل الأغنية والرقص لم أكن أتوقع أن يحقق الإعلان هذا النجاح بالمرة، معقبة: "مكنتش متوقعة رد الفعل وكنت أتوقع أن تكون ردود الأفعال سلبية ولكن ربك لما يريد".

وأضافت: أنها مازالت من ضمن فرقة الورشة، معقبة: "بدأت الشغل منذ سن الثالثة في محل بقالة ومن ثم في محل كوافير.

وتابعت: اشتغلت سنة كاملة بدون مرتب في محل كوافير في الإسكندرية من أجل مساعدة والدي.
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