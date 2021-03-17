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فن

برفقة أبطال نسل الأغراب.. أحدث ظهور لـ محمد سامي بـ إنستجرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر المخرج محمد سامى صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد سامى فى الصورة مع ابطال مسلسل نسل الأغراب بينهم الفنانة مى عمر وأحمد داش و أمير كرارة.

مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021،  بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.

المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.
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