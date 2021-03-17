بروتوكول بين وزارة الرياضة وبنك مصر لإنشاء مقرات للبنك بمراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر لإنشاء مقرات للبنك بمراكز الشباب لتوفير الخدمات المصرفية للعاملين ومرتادي مراكز الشباب.





بموجب البروتوكول يتم توفير الأماكن بمراكز الشباب، وسيقوم البنك بتوزيع بطاقات ميزة الوطنية مسبقة الدفع مجانًا لجميع المترددين على مراكز الشباب بجميع المحافظات مجانًا بالإضافة الي اصدار محافظ الكترونية مجانية.





أكد وزير الشباب والرياضة ان هذا البروتوكول يأتي في إطار فكر واستراتيجية عمل الوزارة العاملة على الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت والهيئات التابعة والمضي قدما نحو جعلها مراكز إنتاجية تدر دخلًا على تلك المنشآت، بالإضافة الي تحقيق الشمول المالي للوزارة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





أضاف "صبحي" إلى ان توقيع هذا لبروتوكول انطلاقًا من الدور الرائد للمؤسسات المصرفية في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرص منها على تقديم الخدمات لجموع الشعب في كافة انحاء الجمهورية واتساقًا مع استراتيجية الوزارة في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية، للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.





وقع البروتوكول من وزارة الشباب والرياضة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعن بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.