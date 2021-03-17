ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بروتوكول بين وزارة الرياضة وبنك مصر لإنشاء مقرات للبنك بمراكز الشباب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:03 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر لإنشاء مقرات للبنك بمراكز الشباب لتوفير الخدمات المصرفية للعاملين ومرتادي مراكز الشباب.

بموجب البروتوكول يتم توفير الأماكن بمراكز الشباب، وسيقوم البنك بتوزيع بطاقات ميزة الوطنية مسبقة الدفع مجانًا لجميع المترددين على مراكز الشباب بجميع المحافظات مجانًا بالإضافة الي اصدار محافظ الكترونية مجانية.

أكد وزير الشباب والرياضة ان هذا البروتوكول يأتي في إطار فكر واستراتيجية عمل الوزارة العاملة على الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت والهيئات التابعة والمضي قدما نحو جعلها مراكز إنتاجية تدر دخلًا على تلك المنشآت، بالإضافة الي تحقيق الشمول المالي للوزارة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أضاف "صبحي" إلى ان توقيع هذا لبروتوكول انطلاقًا من الدور الرائد للمؤسسات المصرفية في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرص منها على تقديم الخدمات لجموع الشعب في كافة انحاء الجمهورية واتساقًا مع استراتيجية الوزارة في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية، للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

وقع البروتوكول من وزارة الشباب والرياضة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعن بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توفير 34 مليون جنيه لها.. «التاسعة» تعرض تقريرا عن دعم الأنشطة الرياضية والشبابية

أشرف صبحي يوقع بروتوكول تعاون مع 4 بنوك لرعاية مشروعات رياضية

ضمن "حياة كريمة".. برلمانية تثمن تعاون وزارة الرياضة والبنوك لإقامة مراكز شباب ومدارس بالقرى

"الشباب والرياضة" تضع رؤية شاملة لدعم وتطوير ريادة الأعمال وحاضنات الشباب

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم وبناء قدرات الشباب المصري

قطار مشروع الطرح الاستثماري يصل الى الصعيد ونهضة كبرى بمراكز شباب المنيا

ترشيحاتنا

برفقة أبطال نسل الأغراب.. أحدث ظهور لـ محمد سامي بـ إنستجرام

الكويت تتخذ قرارا عاجلا بشأن دخول القادمين من السعودية وقطر

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات..فيديو

تقارير: ليفربول يضحي بمهاجمه لـ دورتموند للتعاقد مع هالاند

العرسان هربوا.. حفل زفاف ينتهي بخناقة شوارع دموية

آخرهم جيهان فاضل.. نجوم تركوا الشهرة بحثا عن لقمة العيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير